En person ble søndag kveld meldt savnet fra en privat adresse.

– Den savnede ble senere samme kveld gjort rede for og det fremkom opplysninger om at vedkommende skulle ha vært utsatt for vold og frihetsberøvelse. Politiet har pågrepet en person i saken som har status som siktet. Siktede er en mann i 30-årene med tilhørighet til Vesterålen, sier politiadvokat Kine Reierth i en pressemelding.

Politiet i Nordland opplyser at de av hensyn til etterforskningen ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.