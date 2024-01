Litt før klokken 11 meldte Bane Nor at all togtrafikk var stanset. En drøy time senere har enkelte tog begynt å bevege på seg igjen.

– Det var en kort stund vi måtte stoppe alt, men det er litt trafikk igjen nå, sier pressevakt Mari Rjaanes til NTB.

Forsinkelsene rammer 19 ulike togavganger, blant annet flytoget, Gardermobanen, Follobanen, Sørlandsbanen og Hovedbanen.