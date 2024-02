– All viktig infrastruktur, også den digitale, er potensielle etterretningsmål, sier nylig avgått oberstløytnant Geir Hågen Karlsen til NRK.

– Jeg vil kanskje ikke være så bekymret for terror, men i en krisesituasjon vil også viktig infrastruktur kunne utsettes for eksempelvis større dataangrep, sier han.

Tidligere denne uka ble det kjent at teknologigiganten Google starter bygging av et nytt datasenter i Skien som skal stå klart i 2026. Selskapet investerer med dét 600 millioner euro i Norge. Hågen Karlsen understreker at ingen som bor i nærheten av datasenteret, vil ha noe å frykte. Men viktig teknologi kan være et mål for industrispionasje, påpeker han.

– Det vil nok sannsynligvis være rettet mot selskaper som lagrer informasjon i datasenteret, sier Hågen Karlsen.

Da datasenteret ble kunngjort på en pressekonferanse i Skien på onsdag, var datasikkerhet et av temaene som ble tatt opp

– Vi tar sikkerheten veldig seriøst i Google. Den dataen som våre kunder lagrer hos oss, er av kritisk karakter, og vi vil sikre at den er så trygg som mulig, sa Alistair Mackintosh, som er regional datasentermanager for Norden.