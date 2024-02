I en kjennelse om midlertidig forføyning fredag slår Telemark tingrett fast at Waltherzøe, som trakk seg som leder i INP den 25. januar, må gi partiet eller den som blir utpekt av det, administratorretten til domenet inpartiet.no.

Tingretten anså spørsmålet som så presserende at beslutningen ble fattet uten at partene i saken møtte til muntlig forhandling. Dermed fikk Waltherzøe heller ikke uttale seg om sitt syn for retten.

– Vi er veldig glade for at retten støtter vårt syn om at INP eier kontroll over vårt eget domene, sier leder Joar Nesse i en pressemelding fra INP lørdag.

Visste ikke om kjennelse

Waltherzøe, som etter bruddet med INP har etablert Det norske industripartiet (DNI), skriver til NTB lørdag at han ikke er kjent med kjennelsen, og at han er overrasket over at en slik beslutning kan bli fattet uten at han er blitt hørt.

– Å bli informert via mediene er underlig, men ikke helt overraskende. Vi har tatt kontakt med INPs ledelse flere ganger om overføring av blant annet domenet uten å få svar. INPs ledelse har imidlertid tatt kontakt tilbake via en advokat, og vi har forespurt et møte der vi skulle finne god måte å gjøre dette på, skriver den avgåtte partilederen.

– Å gå rettens vei virker på meg veldig overdrevet, men dem om det, skriver Waltherzøe videre.

Han viser til styremedlem Ziv Bødker, som er den i Industripartiet som skal ha vært i dialog med advokaten til Industri- og Næringspartiet. Bødtker svarte ikke på henvendelse fra NTB lørdag ettermiddag.

Beholdt kontrollen

Etter at den tidligere partilederen trakk seg og etablerte et nytt parti i slutten av januar, har han likevel beholdt kontrollen over partidomenet. Det har ført til at den nye partiledelsen ikke har hatt kontroll over partiets epostkontoer og nettsider, som er viktige kommunikasjonskanaler ut mot medlemmene.

Gjentatte ganger skal det ha blitt gjort forsøk på å få tilbakeført administratorrettighetene til den nye partiledelsen, men Waltherzøe skal ha motsatt seg dette, skriver den nye partiledelsen.

– Nå har tingretten endelig slått fast at det er medlemmene som på demokratisk vis eier kontrollen til INP-domenet, og at viktige eiendeler til et politisk parti i Norge ikke kan kontrolleres av én enkelt person, skriver Nesse.