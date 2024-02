Flyselskapet har varslet at bortimot 90 prosent av dagens flyreiser blir avlyst på grunn av den 27 timer lange streiken. Det ligger an til at over 500 flyavganger blir kansellert

Streiken fører til at halvparten av flyavgangene på München lufthavn innstilles.

Fagforeningen Verdi har varslet at streiken kan bli utvidet hvis lønningene til bakkemannskapene blir betydelig forbedret.

– Vi kan ikke fortsette slik lenger, sier Verdi-leder Marvin Reschinsky.