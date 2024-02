– Det er NRK og Eurovisions ansvar å finne en løsning på dette. Det er ikke noe vi skal inn i fra regjeringens side, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Dermed avviser hans SVs forslag i Stortinget, som går ut på at regjeringen må gi beskjed til NRK om at statskanalen står «fritt til å jobbe for en utestengelse av Israel fra årets finale i Eurovision Song Contest».

Støre ønsker ikke å blande seg inn i saken i det hele tatt. Han vil ikke ha noen mening om Israels deltakelse i den populære sangkonkurransen.

– Det er noe jeg mener NRK som medlem av Eurovision må vurdere, i forhold til den linjen de har med å bruke kulturarrangementer for å ytre politiske meninger, sier Støre.

– Skjønner engasjementet

Flere Israel-kritikere har tatt til orde for at landet må utestenges fra Eurovision-finalen i Malmö i mai som følge av krigføringen i Gaza.

NRK har sagt at de ikke kan ta initiativ til en kulturboikott, og at det eventuelt er Stortinget eller regjeringen som må bestemme det.

– Det har ikke Stortinget eller regjeringen fremmet eller bestemt, påpeker Støre.

– Skjønner du de som syns at Israels deltakelse er problematisk?

– Jeg skjønner engasjementet som er under denne fryktelige krigen som forgår, og de lidelsene den skaper. Så er det noen som mener at å foreslå boikott og sanksjoner, er svaret som tilsynelatende skal gi resultater. Jeg stiller spørsmål ved om det uten videre leder til at det blir slutt på krigføringen i Gaza. Det må man tenke gjennom, sier han.

Gikk glipp av MGP-finalen

Statsministeren var i Bodø for å feire den europeiske kulturhovedstaden da Gåte vant den norske MGP-finalen med låten «Ulveham» lørdag.

Støre vil ikke ha noen formening om hvordan bandet skal forholde seg til Israels deltakelse, men sier dette om låten, som han har fått høre i etterkant:

– De er stemt fram, og det får vi stole på.

Stortinget voterte tirsdag over et forslag om at Norge som land skal boikotte eller innføre sanksjoner mot Israel. Et bredt flertall av partiene stilte seg negative.

Regjeringen har sagt nei til sanksjoner og mener det er mer til skade enn til hjelp for Norges diplomatiske bidrag for å få slutt på krigen.