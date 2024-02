Bøndene protesterer mot at ukrainerne får selge varene sine i EUs åpne marked. De mener det oversvømmer det polske markedet og fører til at polske bønder får mindre betalt for varene sine.

– Vi har ikke annet valg, sier Marcin Wilgos, en av organisatorene for fredagens protest.

– Overfloden av produkter fra Ukraina, som ikke er produsert i samsvar med EUs standarder, er en enorm belastning for oss, sier han.

Demonstrasjoner finner sted på minst 250 steder i Polen, ikke bare på grensen til Ukraina.

Landets landbruksminister Czeslaw Siekierski sier til Polens statlige rikskringkaster at bøndene har «legitime forventninger og krav» om å begrense import fra Ukraina.