På grunn av mye røyk i lokalet ble alle gjestene bedt om å gå ut, skriver Sørøst politidistrikt på X /Twitter.

Det var ved 0.30-tiden at nødetatene fikk melding om at en lampe hadde tatt fyr på et utested på Bragernes Torg i Drammen.

– Ansatte har slukket selv, skriver politiet, som legger til at det ikke er meldt om skadde.

Årsaken til at lampen tok fyr, er ikke kjent.