Gulating lagmannsrett har dømt en mann til fire måneders ubetinget fengsel for vold mot hunden sin og for å ha unnlatt å gi tilstrekkelig hjelp da hunden var syk, skriver NRK.

Mannens forsvarer advokat Marius Wesenberg, sier at dommen vil bli anket til Høyesterett både på saksbehandling og lovanvendelse.

De to juridiske fagdommerne, som utgjorde et mindretall, ønsket at mannen skulle dømmes til betinget fengsel i 60 dager.

Lekdommerne som utgjorde flertallet, besto av to veterinærer, en gårdbruker og to rådgivere fra Nav. De mente at mannen måtte dømmes til ubetinget fengsel i 120 dager.

Det var flertallets syn som ble avgjørende i saken, og mannen ble dømt til fire måneders fengsel.