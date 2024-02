Telegiganten fastslår at fjoråret ble avsluttet sterkt med solid topplinjevekst og sterk kontantstrøm i fjerde kvartal og for året som helhet.

EBITDA endte på 34,6 milliarder kroner, en vekst på 2,8 prosent sammenlignet med året før. Fri kontantstrøm endte på totalt 15 milliarder kroner.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi fortsetter å levere vekst med nye og bedre produkter til kundene. Fjerde kvartal var nok et sterkt kvartal for Telenor, sier Sigve Brekke.

Tjenesteinntektene for 2023 sett under ett var 62,5 milliarder kroner, en økning på 4 prosent sammenlignet med fjoråret.

Tjenesteinntektene for fjerde kvartal var på 16,1 milliarder kroner, opp 4,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Telenor Norden og Telenor Asia leverte henholdsvis 4 og 7 prosent vekst i tjenesteinntekter i årets siste kvartal, mens organisk EBITDA-vekst endte på fem og fire prosent.