Høyre lover at deres lokalpolitikere skal jobbe for å få flere faglærte i eldreomsorgen. Partileder Erna Solberg har en «nasjonal ambisjon» om å kutte andelen ufaglærte med ti prosent innen 2030. Torsdag besøkte hun Fredlundskogen sykehjem i Mosjøen, som har vunnet pris for sin satsing på mat.