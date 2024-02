– Det som gjenstår i saken, er en tilleggsrapport til en rettspsykiatrisk undersøkelse. Follo og Nordre Østfold tingrett har fastsatt fristen for de sakkyndige til midten av januar, sier påtaleansvarlig i saken, politiadvokat Benedicte Granrud i Øst politidistrikt, til NTB.

Tvillingene Mina og Mille Hjalmarsen ble funnet døde i en leilighet i Spydeberg natt til 8. januar i fjor. Dødsårsaken var trolig en overdose, ifølge obduksjonsrapporten.

To menn er siktet i saken. En 27-åring er siktet for uaktsomt drap, mens en 18-åring er siktet for å ha solgt narkotika til jentene og for å ha hensatt dem i en hjelpeløs tilstand. Begge nekter straffskyld.

– De har fortsatt status som siktet i saken. Sett hen til at saken snart er ferdig etterforsket, og at den vil bli sendt inn til statsadvokaten med en innstilling, ønsker jeg ikke å kommentere siktelsen noe nærmere, sier Granrud med henvisning til at siktelsen er intern.

Hun har forståelse for at det er «en stor påkjenning at det tar tid å få avsluttet etterforskningen».