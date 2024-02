– Vi i komiteen prøver å bli enige om fornuftige endringer for fremtiden, sånn at man kan hindre at denne typen saker skjer igjen. Det har kanskje vært noe av det viktigste med hele dette grundige arbeidet, sier leder Peter Frølich (H) i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget til NTB.

Han sier at målet er å bli enige om konkrete endringer i både regler og prosedyrer.

– Nå håper vi å få satt et punktum og stake ut en kurs for veien videre om hvordan habilitetsbrudd skal unngås i framtiden, sier Frølich.

– Konstruktiv tone

Kontrollkomiteen er nå inne i sluttfasen av arbeidet med habilitetssakene til Erna Solberg (H), Anniken Huitfeldt (Ap), Tonje Brenna (Ap), Anette Trettebergstuen (Ap) og Ola Borten Moe (Sp).

Onsdag møtes komiteen til et siste møte, før de legger fram sin innstilling samme dag.

Det er ventet at de vil komme med en eller annen form for kritikk av de involverte, men det er spenning knyttet til ordlyden i omtalen av de ulike sakene.

– For Høyres del har det vært viktig å ha en felles tilnærming og metode i gjennomgangen av saken, at vi gir samme rettferdige behandling og bruker felles metodikk uansett hvilket parti de ulike personene tilhører, sier Frølich.

Han melder om en konstruktiv tone i innspurten.

– Men de ulike partiene vil uansett ha ulike synspunkter på ting.

Vil forby trading i regjeringen

Rødts medlem i kontrollkomiteen, Seher Aydar, mener saken må ende med noen tydelige konklusjoner.

– Og at vi får på plass tiltak for å sikre at regelverket og rutinene for habilitet er bedre, tydeligere og åpnere. Det er et politisk ansvar å gjenreise tilliten til demokratiet, sier hun til NTB.

Rødt har blant annet foreslått lovregulering av aksjekjøp fra medlemmer i regjeringen i komiteen.

– Våre forslag handler om bedre og felles rutiner for departementene, særlig for å sikre habilitet i bevilgninger og oppnevnelser, økt skriftlighet og åpenhet om habilitetsvurderinger i departementene.

– Ikke minst trengs det et tydelig forbud mot aksjehandel både for regjeringsmedlemmer og deres ektefeller, sier hun.

– Noen spørsmål gjenstår

Det er Venstres Grunde Almeland som har vært saksordfører for habilitetssakene i kontrollkomiteen. Han sier at de har brukt mye tid på å gå over detaljene i hver enkelt sak og på rutinene for hvert enkelt departement.

– Det er fortsatt noen spørsmål som gjenstår å lande, men vi arbeider godt og har god dialog sammen, så vi kommer til å komme i mål innen fristen, sier han.

– Jeg håper at det vi presenterer i neste uke, kan være starten på å gjenoppbygge folks tillit til politikerne, som har fått seg en alvorlig knekk det siste året på grunn av mange skandaler, sier han.

NTB har også kontaktet Arbeiderpartiet, Frp, Sp, SV og MDG, men de ønsker ikke å kommentere saken før innstillingen er klar.

Flere saker på rekke og rad

Den første habilitetssaken sprakk i juni i fjor. Da gikk daværende kunnskapsminister Tonje Brenna ut og opplyste at hun hadde brutt habilitetsreglene, blant annet ved å gi et styreverv til en nær venn.

Kort tid etterpå gikk daværende kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) av. Også hun hadde gitt viktige verv til venner.

I juli innrømmet daværende forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) brudd på habilitetsreglene gjennom et aksjekjøp i Kongsberg Gruppen. Også han gikk av.

Deretter var det daværende utenriksminister Anniken Huidtfeldts tur i slutten av august. Hun innrømmet inhabilitet som følge av aksjehandler ektemannen hadde gjort, og ble senere byttet ut som statsråd.

Den siste saken handler om Høyre-leder Erna Solberg som i flere år var statsminister mens ektemannen drev omfattende aksjehandel i en rekke selskaper som hun var inhabil overfor. Saken sprakk like før kommunevalget i september, men vokste etter hvert i omfang.