Storbritannias regjering hadde planer som å vende tilbake til det imperiske systemet – det vil si et enhetssystem for mål og vekt som ble vedtatt for det britiske imperiet i 1856.

Men en stor undersøkelse har vist at nesten 99 prosent av over 100.000 spurte er fornøyd med å bruke det metriske systemet når de kjøper og selger varer.

– Etter en nøye avveining har regjeringen besluttet å avstå fra lovendringer på nåværende tidspunkt, heter det i en uttalelse fra næringsdepartementet i London onsdag.

Samtidig åpner regjeringen for en regelendring som gjør at flasker med 1 pint vin (568 ml) for første gang kan selges i britiske supermarkeder, restauranter og puber side om side med flasker som inneholder 200 ml og 500 ml.

Ønsket om å gå tilbake til det imperiske systemet kom som en følge av at Storbritannia forlot EU i 2020. Tidligere statsminister Boris Johnson snakket varmt om systemet, som han omtalte som en «urgammel frihet».

Øl og melk selges fortsatt i pint i Storbritannia. En pint tilsvarer altså en drøy halvliter – 568 milliliter. Samtidig blir avstander fortsatt målt i miles, som tilsvarer 1609 meter.

Bortsett fra Storbritannia er det kun USA, Myanmar og Liberia som bruker det imperiske systemet på daglig basis.