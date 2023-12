Oslo tingrett har fått beskjed fra politiet om at saken ventes å bli oversendt til statsadvokaten på nyåret, skriver Khrono.

Det kom fram i den siste fengslingskjennelsen i sake, der den siktede studenten i 20-årene fikk varetektsfengslingen forlenget med åtte nye uker til 9 februar.

Ifølge kjennelsen er det som gjenstår av etterforskningen primært knyttet til oversettelse av legedokumenter for en av de fornærmede, samt uttalelser fra hennes psykolog.

Studenten ble varetektsfengslet 26. august i år etter å ha gått til angrep på to ansatte ved UiO to dager tidligere. Siktelsen omfatter både drapsforsøk og grov kroppsskade. Han erkjenner straffskyld for sistnevnte.