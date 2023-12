Republikanerne anker Trump-utestengelse

Det republikanske partiet i delstaten Colorado går til landets høyesterett i Washington i håp om å få omgjort en dom om å stenge Donald Trump ute fra primærvalget. Det opplyste en advokat for Det republikanske partiet i Colorado i natt norsk tid.

Det var 19. desember at Colorados høyesterett diskvalifiserte Trump fra å delta i Republikanernes primærvalg i delstaten. Colorados høyesterett begrunnet avgjørelsen med Trumps rolle i kongresstormingen 6. januar 2021. Domstolen viste til en bestemmelse i den amerikanske grunnloven som nekter personer som har gjort seg skyldige i «opprør eller oppvigleri» å inneha et offentlig verv.

Palestina-aktivister sperret storflyplasser

36 propalestinske aktivister ble pågrepet ved den internasjonale lufthavnen i Los Angeles etter at de sperret veitrafikken. De kastet demonstranter en politibetjent i bakken. De brukte bygningsmateriale, veiskilt, greiner fra trær og sementblokker for å sperre en vei som fører fram til flyplassen, «mens de gikk til angrep på uskyldige forbipasserende i bilene sine», sto det i en uttalelse fra politiet i natt norsk tid.

I New York ble 26 personer pågrepet der palestinaaktivister gjennomførte en lignende demonstrasjon ved John F. Kennedy-flyplassen.

Tre av fire mener maten er for dyr

Tre av fire spurte sier mat i Norge er blitt for dyrt. Det viser en undersøkelse utført av InFact for Nationen.

75,6 prosent av de spurte svarer at maten er altfor dyr. I desember i fjor svarte 72,3 prosent det samme. Andelen som synes at matvarene koster for mye har altså økt med 3,3 prosentpoeng, viser Nationen-målingen.

Fra november i fjor til november i fjor har prisveksten i Norge vært 4,8 prosent. I samme periode har prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer økt med 9,1 prosent.

Tankbil ekspldoderte - over 40 døde

Tankbilen fraktet bensin da den kjørte utfor veien tirsdag i Totota, nordvest Liberia. Mange flokket til ulykkesstedet, noen av dem i håp om å sikre seg bensin fra kjøretøyet. Like etter eksploderte tankbilen. Minst 40 mistet livet og mange flere ble skadd, opplyser myndighetene i det vestafrikanske landet.

Fortsatt er flere titalls personer innlagt på sykehus med alvorlige brannskader. Dødstallet kan stige, opplyser myndighetene.

Været stanser på Bergensbanen

To passasjertog på Bergensbanen står stille etter at et godstog står fast mellom Myrdal og Hallingskeid natt til torsdag. Ifølge Bane Nor er værforholdene årsak til at togene står. Bergensbanen er stengt mellom Bulken stasjon i Voss og Hallingskeid stasjon i Ulvik.

– Det ene toget står fast på Myrdal, og det andre på Geilo. Vi venter på at Bane Nor skal fjerne godstoget, forteller pressevakt Kaja Rynning Moen i Vy til NRK.

Det ene toget har stått stille siden 1.30 natt til torsdag.

Wild senket Wings - vant 6-3

Marcus Johansson scoret to mål og Minnesota Wild vant 6-3 over gjestene fra Detroit Red Wings natt til onsdag i St. Paul, Minnesota.

Kirill Kaprizov gjorde et mål og en assist for Wild, som tok sin fjerde seier på rad. Matt Boldy, Marcus Foligno og Ryan Hartman scoret ett mål hver. Norske Mats Zuccarello måtte stå over sin femte kamp på rad på grunn av skader.