– Dette er en merkedag. Vi støtter anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om at covid-19 ikke lenger oppfyller smittevernlovens kriterier for å klassifiseres som en allmennfarlig smittsom sykdom. Dette er en normalisering slik regjeringens strategi og beredskapsplan legger opp til, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en pressemelding fra hennes departement.

Den såkalte koronaforskriften, som ble vedtatt 27. mars 2020, blir nå opphevet.

Forskriften regulerte detaljert de ulike smitteverntiltakene som ble tilpasset gjennom pandemien.

Paxlovid blir gratis i halvannet år

Covid-19 havner nå i samme kategori som influensa og RS-virus i den forstand at pasienter nå må betale egenandel ved legekonsultasjon for viruset, og at retten til gratis selvtester og behandling faller bort.

Legemiddelet Paxlovid vil imidlertid være gratis fram til 1. april 2025.

Viruset var klassifisert som en allmennfarlig smittsom sykdom i 1389 dager. 31. januar 2020 ble covid-19, da kalt «Wuhan-viruset» gjort meldepliktig i registeret for smittsomme sykdommer.

Ny bølge i gang

Samtidig som viruset mister den formelle klassifiseringen som allmennfarlig, har Folkehelseinstituttet (FHI) nylig varslet om at vinterens bølge er i gang. Antallet innleggelser er på vei opp.

Instituttet ba da også om at eldre og personer i risikogrupper blir vaksinert mot covid-19. De anbefaler også mer vaksinering mot influensa. Også assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad advarer om at viruset er på vei opp igjen.