– Dette er en marsjordre fra det norske folk om at Norge skal bidra til en umiddelbar våpenhvile for å forhindre ytterligere tap av sivile liv, og for å sikre tilgang til livreddende hjelp for menneskene i Gaza som står midt i en humanitær katastrofe, sier menneskerettighetsorganisasjonens leder John Peder Egenæs i en pressemelding.

Underskriftskampanjen er den største som er gjennomført i Norge, hevder Amnesty.

Selve overrekkelsen til utenriksminister Barth Eide (Ap) fant sted utenfor Utenriksdepartementets kontorer i Oslo fredag.

– Den markerer et tydelig krav fra den norske befolkningen som ønsker å se en mer omfattende innsats for å beskytte sivile liv og sikre humanitær hjelp når den trengs mest, står det i pressemeldingen fra Amnesty.