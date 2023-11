Tidligere har det vært antydet at dommen ville komme tirsdag 21. november, men dette er nå utsatt, bekrefter kommunikasjonsrådgiver Markus Iestra overfor NTB.

– Dommen blir ikke avsagt i morgen. Den siste antydningen er at dommen blir avsagt tirsdag 10. januar og sendes ut kl. 17.45, skriver han i en epost.

I Fjordsøksmålet er staten saksøkt av Naturvernforbundet og Natur og Ungdom for tillatelsen til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden.

Nordic Mining, som planlegger gruvedrift i fjellet, har fått lov til å deponere 170 millioner tonn avfall i fjorden.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom hevder at tillatelsen staten har gitt til gruveselskapet Nordic Mining, bygger på feil forståelse av to EU-direktiver: vanndirektivet og mineralavfallsdirektivet. Derfor mener organisasjonene at tillatelsene er ugyldige.