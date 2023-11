Ingen personer ble skadd i uhellet på Numedalsvegen mellom Flesberg og Lampeland. Føreren av en bil mistet kontrollen på glatt føre og havnet delvis i toglinjen, som går parallelt med veien.

Sørøst politidistrikt skriver på X/Twitter at togsporet bare brukes av godstog, og at det ikke var noen fare for at det skulle komme noe tog etter at bilen havnet i sporet.

Ved 16-tiden rykket nødetatene ut til Strandgata i Hønefoss, der en bil hadde kjørt over et skilt og inn i midtrabatten. Føreren av bilen var en kvinne i 80-åra, som slapp fra uhellet uten skader. Vinduene på bilen var «nediset/neddugget», skriver politiet på X/Twitter, og kvinnens førerkort ble beslaglagt.

Tidligere på ettermiddagen førte en ulykke på E18 ved Padderudvannet i Asker til at det ble lange køer i begge retninger.

«Det er meldt om at det er MEGET glatt på stedet – så kjør forsiktig.», skrev politiets operasjonssentral på X/Twitter da de varslet om ulykken. To bilister var involvert i ulykken. Den ene av dem hadde vondt i nakken og ble tatt hånd om av ambulansepersonell.

Like før klokken 17 meldte politiet i Sør-Øst om en frontkollisjon i Øvre Eiker. Det viste seg at det var tre personbiler involvert i ulykken, og tre personer ble sendt til Drammen sykehus for undersøkelse. Ingen av dem skal være alvorlig skadd.

I Seljord rykket politiet ut etter at det kom melding om at en bil hadde kjørt eller sklidd inn i et hus. Det viste seg at en tom bil hadde trillet inn i et hus fordi eieren hadde glemt å sette på håndbrekket. Det ble kun små skader både på bilen og huset, og eierne skulle ordne opp seg imellom.