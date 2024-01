Men det er altså åpnet for kolonnekjøring på fjellovergangen. Brøytemannskapene der oppe melder om rundt to timers ventetid fra øst mot vest, ifølge Vegtrafikksentralen Vest.

Veien åpnet mandag ettermiddag for kolonnekjøring for alle kjøretøy etter å ha vært stengt for kjøretøy mindre enn 7,5 tonn.

Samtidig melder sentralen at fylkesvei 50 Aurland-Hol åpner for fri ferdsel klokka 18. Fylkesvei 53 Tyin-Årdal kan bli stengt på kort varsel på grunn av uvær.