– Saken har vært en svært stor belastning for vaktsjefen og hans familie. Han er uenig i lagmannsrettens domfellelse av ham, men etter en totalvurdering har han bestemt seg for å ikke inngi anke over dommen, opplyser advokat Christian Lundin.

Mannen ble i lagmannsretten dømt til 60 dagers fengsel – samme straff som i tingretten. Vaktsjefen mener ifølge Lundin fortsatt at det er uriktig at han ble domfelt.

– På den annen side mener han at tiden er inne til å legge saken bak seg og se fremover. Vaktsjefen er enig i at han har gjort feilvurderinger, men han gjorde så godt han kunne innenfor det systemet han var satt til å arbeide i, heter det i en uttalelse fra forsvareren.