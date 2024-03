– Dersom denne gruppen øker og får flere eller dyrere tjenester over tid, vil det gi større kostnadsutfordringer enn en økning i andelen eldre, skriver kommunesektorens organisasjon KS i en pressemelding.

Studien «Dypdykk i pleie- og omsorgstjenester» viser at kommunenes utgifter til pleie- og omsorgstjenester økte kraftig i perioden 2015–2020. Veksten har vært spesielt høy i tjenestene til hjemmeboende brukere, samt i aldersgruppene under 80 år.

– Vår bekymring er at kostnadsveksten er så stor, i en tid der det er mangel på personell samtidig som velferdsbehovene øker. Da blir det krevende for kommunene å balansere tilbud og behov fremover. Vi trenger en diskusjon om hvor omfattende hjelp det skal gis i egen bolig før et tilbud bør gis på et annet nivå, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.

Studien er gjennomført av Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo.