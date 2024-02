– Statsministerens kontor blir jo informert av Slottet når noe sånt skjer, og for meg er det viktig å si at vi stoler på det vi får høre om at han får god behandling og god oppfølging, sier Støre til NRK.

– Men vi blir jo urolig når kongen vår blir syk og blir innlagt på sykehus enten det er i Norge eller utlandet, og kanskje særlig når det skjer i utlandet, sier han.

– Så jeg er opptatt av at vi skal gjøre det vi kan for å bidra for å få kongen hjem så fort som mulig og så frisk som mulig, sier Støre videre.