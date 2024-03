Hver dag blir det tatt blodprøver fra hælen til alle nyfødte spedbarn i Norge. Prøvene sjekkes opp mot 26 sykdommer som kan behandles, og årlig er det rundt 50 babyer som slår ut på en tilstand.

Nå foreslår fageksperter og deres kontrollorgan at nyfødtscreeningen utvides til 13 nye tilstander som kan avdekkes i blodprøvene, skriver Aftenposten.

– Tiden er inne for å utvide nyfødtscreeningen ytterligere. Vi beveger oss inn i en ny fase av presisjonsmedisinen, sier Olve Moldestad, leder for avdelingen for nyfødtscreening på Rikshospitalet, til avisen.

Han tror tilbudet kan både forebygge og forhindre sykdom. Snart ligger søknaden på bordet til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap). Også Kjerkol har varslet at hun ønsker å utvide nyfødtscreeningen.

Blant annet foreslås det å screene for nervesykdommen MLD.

Om søknaden godkjennes, ligger det an til at totalt 39 sykdommer kan screenes på sykehuset om ett år, ifølge nyfødtscreeningen.