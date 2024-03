Kronprins Haakon er regent så lenge kongen er sykmeldt. Han møtte VG i forbindelse med militærøvelsen «Nordic Response» i Alta.

Tirsdag formiddag tok kronprinsregenten seg tid til noen spørsmål fra pressen.

– Det kommer mer informasjon. Det er best at de hjemme kommer med litt mer informasjon. Litt utfyllende, for det har ikke jeg her nå. Men det er i hvert fall bra at det har gått bra, sier kronprinsen til den fremmøtte pressen.