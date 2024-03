Resultatet er nesten en halvering fra fjoråret, men likevel det nest beste resultatet siden selskapet ble opprettet i 2001.

Årsaken til halveringen er uvanlig høye olje- og gasspriser i 2022.

– Til tross for lavere gassalg og en halvering av oppnådd gasspris fra året før, er vi godt fornøyd med driften av feltene i vår portefølje, sier administrerende direktør i Petoro, Kristin Kragseth, i en pressemelding.

Porteføljen Petoro forvalter består av 43 produserende felt. Siden selskapet ble opprettet i 2001 har det levert over 3000 milliarder kroner til staten.

I fjor ble det solgt sju prosent mindre gass enn i 2022, men Norge leverer fortsatt rundt 30 prosent av Europas gassforbruk, og Kragseth mener norsk gass blir viktig også i fremtiden.

– Norsk naturgass er i dag avgjørende for Europas energisikkerhet, og vi mener at den vil fortsette å være det på veien mot et klimanøytralt kontinent i 2050.