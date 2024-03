Saken skal behandles i Oslo tingrett mellom 12. og 14. mars, skriver Datatilsynet.

I oktober ble det kjent at Grindr saksøkte staten ved personvernnemda om gyldigheten av et vedtak om et overtredelsesgebyr på 65 millioner kroner, som først ble gitt av Datatilsynet.

Vedtaket slår fast at Grindr ikke hadde gyldige samtykker til utlevering av personvernopplysninger til annonseselskap for atferdsbasert markedsføring.

Personvernnemda var også enig med Datatilsynet i at opplysninger om at noen bruker Grindr, også er en opplysning om vedkommendes seksuelle forhold eller seksuelle legning. Vedtaket gjaldt perioden fra 20. juli 2018 til 7. april 2020.

Selskapet mener imidlertid at de hadde innhentet gyldig samtykke, og at opplysninger om at noen er Grindr-bruker, ikke er opplysninger om deres seksuelle forhold eller seksuelle legning. Grindr mener videre at overtredelsesgebyret er uforholdsmessig stort.

Det er regjeringsadvokaten som fører saken for personvernnemda.

Grindr er en lokasjonsbasert datingapp som retter seg mot homofile og bifile menn, transpersoner og skeive.