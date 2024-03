Kong Harald reiser hjem

Kong Harald skal starte den medisinske hjemreisen, opplyste kongehuset tidlig søndag morgen. Dronning Sonja skal reise sammen med ham, opplyser de videre.

Når kong Harald ankommer Norge, legges han inn på Rikshospitalet. Han blir sykmeldt i to uker, og kronprins Haakon overtar oppgavene hans.

Nato-øvelsen Nordic Response

20.000 norske og allierte soldater er med i Nato-øvelsen som foregår i Norge, Sverige og Finland. I dag begynner den mest storstilte delen av øvelsen. Vegvesenet varsler om mange militære kjøretøy på veiene i Finnmark og ber trafikanter passe på.

Markering for savnede fra MH370

Familiene til dem som var om bord, markerer at det snart er ti år siden Malaysia Airlines' flight MH370 forsvant i Indiahavet. Flyet er aldri blitt funnet

Nominasjonsvalg i Washington

Det republikanske partiet holder nominasjonsvalg i USAs hovedstad, Washington D.C. Lørdag vant Donald Trump i Michigan, Missouri og Idaho og tok et nytt skritt nærmere nominasjonen. Til uken er det supertirsdag, der 15 delstater holder nominasjonvalg og rundt en tredel av delegatene til begge partienes landsmøter skal fordeles

Folkeavstemning om pensjon i Sveits

Sveitserne går til urnene for en folkeavstemning om pensjonssaker. Blant annet skal det stemmes over et forslag om å heve pensjonsalderen til 66 år.