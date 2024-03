MDG mener Brennas håndtering i habilitetssaken er sterkt kritikkverdig.

Men saken handler om to spor, både habilitetsbruddet og om hvorvidt Brenna har informert kontrollkomiteen godt nok. MDG vil ha nye undersøkelser om sistnevnte.

– Jeg tenker det er naturlig at komiteen undersøker i hvilken grad opplysningsplikten er brutt. Det at saken i så måte vil fortsette etter i dag, understreker hvor utfordrende det er for komiteen at den nye informasjonen kom så tett opp mot vår behandling, skriver Lan Marie Berg i en tekstmelding til NTB.

– Jeg vil også oppfordre Brenna til å nå komme med all relevant informasjon i saken. Kontroll- og konstitusjonskomiteen er fortsatt nektet innsyn i habilitetsvurderingen som departementet gjorde av statssekretær Lysø den 10. april 2023. Jeg forventer at Brenna offentliggjør disse vurderingene, skriver hun.

Oversendte dokumenter

Kort tid før innstillingen i kontrollkomiteen ble lagt fram i forrige uke, kom det fram nye opplysninger i DN. I interne budsjettnotater som Brenna var kjent med, ble samarbeidet mellom Wergelandsenteret og Utøya beskrevet. Penger som gikk til Wergelandsenteret, kom også Utøya til gode. Dette var ett år før Brenna erklærte seg inhabil.

I et brev til kontrollkomiteen fredag innrømmet Brenna at hun fem ganger i 2022 fikk informasjon om koblingen mellom Wergelandsenteret og Utøya.

De interne dokumentene burde kontrollkomiteen hatt da de i høst ba Brenna om å opplyse fullt ut om saken, mener Frp, MDG, Høyre og Venstre.

Kontrollkomiteen fikk i forrige uke oversendt ti nye dokumenter, samt et sammendrag til Stortinget av de interne budsjettdokumentene.

– Kontrollkomiteen burde mottatt mer informasjon om de interne prosessene i departementet, og i ettertid ser jeg at dette kunne blitt gjort tidligere, skrev Brenna til komiteen.

Høyre vil diskutere saken

Høyre og Venstre har også landet på sterk kritikk av Brenna i habilitetssaken, mens Frp har varslet mistillitsforslag mot henne. Om det er aktuelt å gå videre med nytt spor i kontrollkomiteen, er ennå ikke avklart.

– Det er vanskelig å si om hun har brutt opplysningsplikten overfor Stortinget. Det er et alvorlig spørsmål og må kanskje sjekkes som en egen sak i komiteen, sier Høyres Peter Frølich.

– Dette må diskuteres i kontrollkomiteen før jeg kan si noe mer, tilføyer han.

Venstre holder muligheten åpen

Venstres Grunde Almeland har tidligere holdt muligheten åpen for at det kan bli aktuelt med nye undersøkelser.

– Slik jeg ser det akkurat nå, er denne saken ikke nødvendigvis av en slik karakter, men Venstre utelukker ikke at vi bør se grundigere på forholdet til opplysningsplikten i Brenna-saken dersom komiteen mener det er nødvendig, sa han.

Tirsdag behandles habilitetssakene i Stortinget etter at kontrollkomiteen har ferdigbehandlet saken. Et flertall i komiteen landet på å rette kritikk mot Brenna.