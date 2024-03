PST-sjef Beate Gangås sier til avisa at tre av sakene handler om kvinnelige politikere.

– Vi vil gå til retten med saker som vi mener er over terskelen for hva en politiker skal måtte finne seg i og som handler om hets og trusler av en slik karakter at de faktisk velger å slutte i politikken. Det er en fare for demokratiet, sier Gangås.

Trusler mot det som av PST defineres som myndighetspersoner, er i strid med Grunnlovens paragraf 115 om angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet og har en strafferamme på ti års fengsel.

Siden 2008 har det vært elleve domfellelser for dette, ifølge Aftenposten.

Gangås sier til avisa at hun tror flere saker ikke blir anmeldt, og PST har derfor sendt brev til Stortinget, Statsministerens kontor og departementene med oppfordring om å melde fra om trusler og hets.