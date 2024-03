Vedkommende er foreløpig ikke identifisert, og pårørende er ikke varslet.

To personer var involvert i ulykken, og den andre personen ble sjekket av ambulansepersonell, skrev Innlandet politidistrikt på X/Twitter.

– Personen er oppegående, sier operasjonsleder Haagen Løvseth til VG.

Ifølge ham var det ingen vitner til selve hendelsen, og det var en tilfeldig politipatrulje som kom over ulykken.

Ulykken skjedde i 20.30-tiden. Årsaken er foreløpig ukjent.

E16 er en av hovedfartsårene mellom Oslo og Bergen. Veien er stengt og vil bli stengt i flere timer fremover fordi nødetatene jobber på stedet.

Ifølge Oppland Arbeiderblad ber Vegtrafikksentralen folk om å finne omkjøringsmuligheter. En alternativ rute er via fylkesvei 33 forbi Bjørgo og mot Dokka. Fra Hønefoss kan man velge riksvei 7 via Gol og deretter fylkesvei 51 over Golsfjellet til Leira.