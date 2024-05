Politiet har så langt ikke bekreftet opplysningene, som Bergensavisen og Bergens Tidende melder om tirsdag kveld.

Heller ikke de to siktedes forsvarere ønsker å kommentere opplysningene om at siktelsene mot klientene deres er oppjustert. Tidligere var de to siktet for å ha hensatt 18-åringen i hjelpeløs tilstand.

En 22 år gammel mann har fra tidligere vært siktet for drap i samme sak. Han har ikke tatt stilling til siktelsen, ifølge sin forsvarer Agnieszka Bulat.

Kvinnen i 20-årene og gutten på 17 år skal framstilles for varetektsfengsling onsdag i Hordaland tingrett, ifølge BA og BTs opplysninger.

Grunnen til at politiet dro til den aktuelle leiligheten i november 2023, var en video som ble spredd i sosiale medier, skriver Bergensavisen.

Videoen viste ifølge avisen det som tilsynelatende var en død mann. I leiligheten fant politiet den døde 18-åringen. De to voksne ble pågrepet på stedet, mens den 17 år gamle gutten ble funnet på taket etter at politiet sporet ham opp med en drone.