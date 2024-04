Med støtte menes blant annet medisinsk hjelp og rehabilitering og økonomisk og psykologisk bistand til løslatte politiske fanger og personer som har vært utsatt for politisk undertrykkelse.

– Situasjonen for politiske fanger i Belarus er svært urovekkende. Det er et stort behov for slik bistand til rehabilitering av tidligere politiske fanger og deres familier, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

Det er lederen av den belarusiske demokratibevegelsen, Svetlana Tikhanovskaja, som har tatt initiativ til opprettelsen av fondet.

Tikhanovskaja er mandag og tirsdag denne uken i Oslo, hvor hun møter både Eide og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Hun skal også møte med andre politikere og delta på konferansen Words Matter.