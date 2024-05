I TV 2 s stortingsbarometer for mai går Frp fram 3,5 prosentpoeng til 16,5 prosents oppslutning, mens Høyre faller med 3,4 poeng til 24,9 prosent.

Ifølge bakgrunnstallene har Listhaug og partiet stjålet 82.000 fra Høyre siden stortingsvalget i 2021.

– Jeg tror mange nå ser at vi ikke bare trenger å skifte ut folk, vi trenger å skifte politikk, og da er Frp alternativet, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til kanalen. Hun er tydelig på at partiet jobber for en regjering bestående av Frp og Høyre.

Høyre-leder Erna Solberg er fornøyd med at den borgerlige siden går fram på målingen. Hun ser framgangen til Frp og tilbakegangen hos Høyre i sammenheng med at førstnevnte nylig hadde landsmøte og har fått mye oppmerksomhet i mediene i den forbindelse.

Partiene fordeler seg slik (endring fra april i parentes): R: 5 (0), SV: 10,2 (-0,5), Ap: 21,3 (0,4), Sp: 5,2 (-0,4), MDG: 3,1 (-0,5), V: 6,8 (1,6), KrF: 3,8 (-0,6), H: 24,9 (-3,4), Frp: 16,5 (3,5), INP: 2,3 (1,3) og Andre: 1 (-1,5).

Undersøkelsen er utført av Verian (tidligere Kantar) for TV 2. Et landsrepresentativt utvalg på 1049 personer er intervjuet i perioden 29. april til 6. mai 2024. Usikkerhetsmarginen er mellom +/-1,4 og +/-2,8 prosentpoeng.