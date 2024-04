Kvinnen, som omtales som en venn av den drepte, har tilstått drapet. Hvorfor hun drepte Lervik er fortsatt et ubesvart spørsmål, skriver Østlendingen.

– Vi har ingen opplysninger om at det skal ha vært uenighet eller konflikt mellom de to i forkant av drapet. Vi har ingen opplysninger som tilsier at dette skulle skje, sier politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland.

Hun forteller at de ikke har grunn til å tro at drapet var planlagt.

Politiet har tidligere opplyst at obduksjonsrapporten viser at Lervik døde som følge av stikkskader og at det ble brukt en kniv. Lervik ble funnet drept i sin egen seng natt til 7. april.

Samboeren var i huset da drapet fant sted, men har forklart at hun sov, og at hun derfor ikke så drapet.