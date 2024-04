Det viser prøver fra Veterinærinstituttet, skriver Mattilsynet.

Ifølge Mattilsynet viste elgkua unormal oppførsel før den ble avlivet.

– Det er forventet å finne noen tilfeller av atypisk skrantesyke i løpet av et år, og denne varianten anses som ikke smittsom, skriver Mattilsynet.

Skrantesyke er dødelig for hjortedyr, men det er aldri påvist smitte til mennesker, verken fra levende dyr eller kjøtt. Mattilsynet vil likevel hente inn alle deler av dyret for å få det destruert eller levert til Veterinærinstituttet for videre undersøkelser.

Det finnes ulike varianter av skrantesyke, en smittsom variant (klassisk) og en annen variant som trolig oppstår spontant i eldre dyr (atypisk).

Mattilsynet skriver at jegere, ettersøkspersonell og andre som bidrar med å sende inn prøver, gjør en god og viktig innsats i arbeidet med å kartlegge sykdommen. Alle som ser syke eller døde hjortedyr oppfordres til å melde ifra.