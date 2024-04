Den ukrainske generalstaben sier på Facebook de frykter at en slik operasjon skal gjøre at Ukraina får skylden for hva som enn måtte skje i området rundt kraftverket.

Både Russland og Ukraina har flere ganger beskyldt hverandre for å forsøke å provosere fram en hendelse ved kraftverket, slik at de kunne legge skylden på den andre.

Kraftverket, som er Europas største atomkraftverk, har vært okkupert av Russland siden mars for to år siden, kort etter at Russland invaderte Ukraina.

Det er betydelig internasjonal bekymring for sikkerheten ved kraftverket siden kamper i nærheten flere ganger har satt det i fare. Alle seks reaktorer er nå stengt ned.