– Siden det nå er tirsdag og kort tid til fredag er det lite sannsynlig at Bhatti vil være her i Norge da. Men vi har fortsatt en del tid igjen før rettssaken er ferdig, og fortsatt et håp om at vi i løpet av hovedforhandlingen vil kunne føre Bhatti som et vitne i saken, enten fysisk eller på videolink, sier aktor Sturla Henriksbø til NRK.

Bhatti er stevnet som vitne i saken mot Matapour, men har tilbrakt det siste halvannet året i politiets varetekt i Pakistan. Norske myndigheter ønsker å få ham utlevert så de selv kan straffeforfølge ham for hans rolle i terrorangrepet i Oslo 25. juni 2022.