– Vi har lagt fram et nytt bevisbilde – et bilde som viser Jan Helge Andersen alene som gjerningsmann, sa statsadvokat Johan Øverberg da han innledet aktoratets prosedyre i Sør-Rogaland tingrett onsdag morgen.

Fem uker etter at domstolen innledet behandlingen av den gjenåpnede drapssaken mot Jan Helge Andersen (43) er den inne i sine siste dager. Aktoratet og bistandsadvokatene skal prosedere onsdag, og saken tas opp til doms når forsvarer Svein Holden er ferdig med sin prosedyre torsdag ettermiddag.

Det er ventet at aktor vil konkludere sin prosedyre med å legge ned påstand om at Andersen finnes skyldig også i drapet på Lena Sløgedal Paulsen og dømme til to års fengsel. Aktor har imidlertid åpnet for at retten kan falle ned på en dom for medvirkning til drapet hvis den mener bevisene mot Andersen ikke holder til å dømme ham for selve drapet.

De sentrale bevisene

Dette er aktoratets viktigste bevis for at Andersen er skyldig i drapet:

* Nye DNA-analyser viser funn av biologisk materiale fra Andersen på begge jentene. Funnene er forenlige med at de stammer fra overgrep. Det er derimot ikke gjort funn av DNA fra Viggo Kristiansen.

* Teledata er i realiteten et utelukkelsesbevis for Kristiansens del, ifølge aktor. Det har ikke vært mulig å gjøre målinger som tilsier at Kristiansens telefon var på åstedet. Den nærmeste basestasjonen som telefonen var koblet opp mot, dekker ikke åstedet.

* Sykkelen til Kristiansen var ikke parkert der Andersen hevder, mener aktor. Et spesielt sykkelinteressert vitne oppholdt seg på dette stedet og sa i retten han var sikker på at han ikke så sykkelen der.

* Andersens egen forklaring. Den er lite troverdig, mener aktor, og viser til at han gjentatte ganger har endret og tilpasset den etter hvert som han har blitt konfrontert med andre beviser i saken.

– Det må ha vært to gjerningsmenn, har mange ment. Men det er en forestilling som mangler forankring i bevisene, sa Øverberg, som mener Andersens forklaring langt på vei er en beskrivelse av hvordan en mann kunne være alene om voldtektene og drapene.

– Han gjør jo i realiteten ingenting, ifølge sin egen forklaring. Han verken passer på jentene eller beskriver noe som skulle tilsi at de måtte være to, poengterte Øverberg.

– Andersen var alene

Viggo Kristiansen har sonet nesten 21 år for drap og overgrep han ikke begikk. Etter at han for halvannet år siden ble fullstendig frifunnet og renvasket for enhver befatning med Baneheia-drapene, er hans tidligere kamerat blitt tiltalt i den gjenåpnede straffesaken.

Påtalemyndigheten mener nå Andersen var alene om å voldta og drepe Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10).

Statsadvokat Øverberg understreket at tidligere domfelte Viggo Kristiansen er endelig frifunnet og uskyldig. Utfallet av straffesaken endrer ikke på Kristiansens status, uavhengig av hva retten skulle komme til om Andersen.

– Det er 24 år siden drapene i Baneheia. Da vi hørte mor Klara og far Arne-Bernts forklaring her i retten, var det åpenbart at tid alene ikke leger sorgen, smerten og tapet. De fortjener at man gjør det man kan for å gi dem et endelig svar, sa Øverberg.