– Norge har en politikerskapt helse- og omsorgskrise, sier hun i sin landsmøtetale.

Helseplattformen, lange helsekøer og avviklingen av fritt behandlingsvalg var blant temaene Listhaug gikk innom. Kjerkol – som varslet sin avgang i forrige uke på grunn av en underkjent masteroppgave – fikk også det glatte lag.

– Mange kommentatorer har hevdet at Kjerkol har vært handlekraftig. Det må jeg rett og slett si at jeg helt enig i. Knapt noen har bygget ned helsetilbudet så raskt som hun har greid. Sannheten er at hun etterlater seg en branntomt der stort sett alle pilene peker i feil retning, sier Frp-lederen.