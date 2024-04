Kronprinsen åpnet med å delta på et frokostmøte om temaet i San Francisco mandag formiddag. Samme kveld holder han åpningstale på næringslivskonferansen «Norway and California Business Festival» i samme by, ifølge Kongehusets program.

Andre temaer på rundreisen er problemstillinger rundt havvind, og elektrifisering av fergetrafikken.

Med på reisen er næringsminister Jan Christian Vestre og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung, i tillegg til en næringslivsdelegasjon.

Formålet med besøket er ifølge regjeringen å fremme næringssamarbeid innenfor grønn omstilling og digitalisering.