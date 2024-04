Mannens forsvarer, advokat Jostein Løken, opplyser til Østlendingen at han nekter straffskyld.

– Han sier at det ikke er han som har gjort det. Han nekter straffskyld, sier Løken.

Østre Innlandet tingrett slår i kjennelsen etter rettsmøtet fredag fast at det er skjellig grunn til mistanke mot siktede. Retten mener også at det er fare for bevisforspillelse dersom han løslates.

– Det er viktig at Kripos sine brannteknikere får gjennomsøkt området, før noen andre kommer inn. Dersom siktede blir løslatt, vil han kunne ta seg inn på området og ødelegge bevis. Videre er det viktig at politiet får gjort oppfølgende avhør, uten at siktede får mulighet til påvirkning og tilpasninger, skriver retten i sin avgjørelse.

Ingen personer ble skadd i brannen onsdag morgen.