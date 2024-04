– Dette etterslepet er ganske stort. I forrige uke var det ti som lå i kø. Denne uken gjøres det ingen rettsmedisinske obduksjoner fordi det ikke er rettsmedisiner til å obdusere, sier overingeniør og obduksjonstekniker Marius Dirdal ved Gades til Bergens Tidende.

Det er bare to rettsmedisinere som jobber ved instituttet, hvorav bare én av dem er i full stilling. Dirdal kaller bemanningssituasjonen «alvorlig» og sier at de får telefoner fra begravelsesbyrå og pårørende som venter på at døde skal frigis, slik at begravelser og bisettelser kan gjennomføres.

– Vi risikerer å måtte stenge ned i perioder, som nå, sier Dirdal.

Per Kaare Lilleng og Inge Morild, som er de ansatte rettsmedisinerne ved Gades, er enige om at situasjonen er fortvilende. Sistnevnte frykter at det kan bli krise.

– Dette rammer etterlatte, pårørende og begravelsesbyråer. Det går også utover politiet. Hvis det fortsetter som nå, frykter jeg det blir en krise. At politiet må sende døde til Stavanger eller andre steder for å få gjennomført obduksjoner, sier Morild, som jobber i 25 prosent stilling.

Gades drives av Universitetet i Bergen (UiB). Christian Veleder, som er instituttleder ved Det medisinske fakultet, opplyser at det pågår forhandlinger om virksomhetsoverdragelse av rettsmedisin til Helse Bergen.