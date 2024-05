Pensjonistforbundet, Samarbeidskomiteen for pensjonister (SAKO) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) leverte torsdag felles krav til regjeringen i årets trygdeoppgjør.

De krever et kronetillegg som øremerkes de med lav og middels inntekt, i tillegg til ordinær regulering.

– Det vil bidra til å redusere fattigdom og sosial ulikhet blant pensjonistene, sier leder Jan Davidsen.

Oppreguleringen for personer med lavlønnstillegg i frontfagsoppgjøret tilsvarer 20.475 kroner i året.

Pensjonister bør få minst to tredeler av dette, mener Davidsen. Det gir en minsteøkning på 13.650 kroner i økt årlig pensjon.

– Vi krever at de som har minst, må løftes opp til et inntektsnivå over fattigdomsgrensen. Minste alderspensjonsnivå i Norge ligger nå om lag 33.000 kroner under fattigdomsgrensen for enslige og 30.000 kroner for samboende, sier han.

Forbundet krever også lavere skatt for pensjonister.

Regjeringen legger fram sitt tilbud i årets trygdeoppgjør torsdag 23. mai. Trygdeoppgjøret skal sluttbehandles av Stortinget før sommeren.