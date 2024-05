– Gårsdagens resultat er et oppløftende tegn på den voksende støtten som faktisk finnes for Israel i Norge, sier Israels ambassadør til Norge, Avi Nir-Feldklein, til NTB.

Torsdag tok israelske Eden Golan seg videre fra semifinalen i Eurovision. Samtidig gjorde hun et kraftig byks på oddslistene, og er nå blant de storfavorittene til å vinne.

Dette til tross for at det samme dag som med semifinalen i Malmö, var store demonstrasjoner i byen mot at Israel skal få delta i sangkonkurransen på grunn av krigføringen i Gaza.

– Det som skjedde i går viste at spådommene i forkant av Eurovision feilet, sier ambassadøren.

– De som roper høyest

Også i Norge har det vært flere demonstrasjoner mot at Israel får delta.

– Det er viktig at man ikke blander sammen støyen fra de individene som roper høyest med de som faktisk representerer den jevne nordmann, sier Nir-Feldklein.

Fredag publiserte VG en meningsmåling som viste at 42 prosent av de spurte mener at Israel ikke burde få delta i konkurransen.

Én av fem nordmenn svarte at de vil boikotte Eurovision på grunn av Israels deltakelse.

Fikk støtte

Samtidig viser statistikk omtalt av NRK at seertallene i torsdagens semifinale var som høyest da Israel og Norge framførte sine låter.

– Vi fikk også med oss at flere nordmenn postet på sine sosiale medier at de hadde stemt på Eden Golan. Blant disse var både representanter for Stortinget og mennesker som jobber i norske medier, sier Nir-Feldklein til NTB.

I et intervju med VG forteller Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk at han stemte 20 ganger på Israel i semifinalen torsdag. Det samme forteller Frps Erlend Wiborg til TV 2.