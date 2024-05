Det var ti søkere til stillingen. Styret landet onsdag på at Grande var den beste kandidaten. Vedtaket ble fattet med ni mot to stemmer. Mindretallet stemte for Jan Gulliksen.

Grande har fungert som rektor siden 15. desember, da Anne Borg trakk seg.

– Jeg takker for tilliten fra styret, sier Grande.

Det var hard konkurranse om stillingen, sier styreleder Remi Eriksen.

– For styret har det vært et privilegium å kunne velge blant så dyktige kandidater. Jeg er trygg på at vi i Tor Grande har funnet den riktige kapteinen på flaggskipet NTNU, sier han.

I styremøtet onsdag ble det også klart at NTNU ikke vil nekte forskerne sine å samarbeide med israelske utdanningsinstitusjoner, skriver NRK. Tirsdag avviste styret ved Universitetet i Oslo en akademisk boikott av Israel.