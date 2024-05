Tirsdagens lansering beskrives som en av de største oppdateringene av Googles søkemotor på 25 år.

– Jeg er begeistret over å kunngjøre at vi vil begynne å lansere denne helt ombygde opplevelsen, «AI overviews», til alle i USA denne uka, sa Googles toppsjef Sundar Pichai på et arrangement i California.

Tjenesten vil snart også bli tilgjengelig i andre land, tilføyer Pichai.

Endringen betyr at mange av Googles søkeresultater vil inneholde en «KI-oversikt» på toppen av siden over de mer typiske søkeresultatene.

Søkemotorens KI-svar er generert av Googles Gemini-teknologi og vil tilby et avsnitt eller to med forklaringer, inkludert lenker til nettbaserte kilder som leverer informasjonen.

Lanseringen er tilsynelatende Googles svar på økende press fra KI-drevne søkemotorer som Perplexitiy og de vedvarende ryktene om at ChatGPT-skaper OpenAI bygger sitt eget KI-baserte søkeverktøy.

Skapere av innhold og mindre utgivere er nervøse for endringene og frykter at brukere ikke lenger vil klikke seg gjennom nettsider for å finne informasjon.