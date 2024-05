Regjeringen legger seg på oljepengebruk som utgjør uttak av fondet på 2,7 prosent.

– Det er det samme som i fjor høst, men så hadde fondet vokst mer en regjeringen ventet ved utgangen av året. Dermed øker også pengebruken, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

Han viser til budsjettimpulsen, som gir et bilde av om bruken av oljepenger bidrar til å gi mer gass eller bremse opp i økonomien. Hov påpeker at regjeringen ligger litt høyere enn hva Norges Bank har sett for seg.

– Det kan gå inn i rekken av argumenter for at rentekutt kan bli utsatt. Samtidig vil jeg ikke si det for sterkt. Forskjellen er liten, og vi vil gjerne se nærmere på hvordan Finansdepartementet har beregnet at oljepengebruken påvirker aktiviteten i norsk økonomi, sier Gonsholt Hov.