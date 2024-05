Fengslingsmøte for Bhatti

Terrorsiktede Arfan Bhatti kom til Norge i går kveld, og i dag fremstilles han etter planen for fengsling. 46-åringen har i lang tid sittet fengslet i Pakistan, hvor det har vært utallige rettsmøter for å få ham utlevert til Norge. Møtet går som kontorforretning uten Bhatti til stede. Det er ikke kjent om han samtykker til fengslingen. Bhatti (46) er siktet for medvirkning til terrorskytingen i Oslo 25. juni 2022.

Hamas-delegasjon til Kairo

Egypt skal ta imot en Hamas-delegasjon i Kairo i dag, bekreftet en Hamas-representant fredag kveld. Hamas vurderer nå det siste forslaget til våpenhvileavtale på Gazastripen. Leder Ismail Haniyeh har tidligere sagt at en delegasjon snart reiser til Kairo for å sluttføre forhandlingene om en avtale med Israel. Egypt har sammen med Qatar og USA stått i spissen for meklingen mellom Israel og Hamas. Målet med forhandlingene er å få partene til å enes om en avtale om våpenhvile og løslatelse av gisler på Gazastripen.

Gullruten i Bergen

Det blir maktkamp om Gullruten – der TV-serien om Gro Harlem Brundtland og Arbeiderpartiet er nominert til fem priser. I år skal det deles ut Gullruter i 18 kategorier, som favner både humor, dokumentar, reality- og livsstilsprogram og drama – og til programledere og skuespillere. Juryen har sett og vurdert over 350 bidrag, og prisene deles ut i Bergen. Helene Olafsen er programleder. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) er selvsagt til stede i Grieghallen.

Indisk kulturfestival i Oslo

I fjor deltok rundt 4000 mennesker i den nyopprettede Oslo Color Festival i Valhall Arena. I år venter arrangørene enda flere. Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) og Høyre-leder Erna Solberg skal holde innlegg. Festivalen byr på indisk musikk, dans, streetfood og selvsagt farger. Kroppsmaling deles ut – og strenge regler skal sikre forsvarlig bruk slik at ingen får maling i øynene, for eksempel.

Madonna-konsert i Rio

Madonna holder en gratiskonsert i Rio de Janeiro i Brasil som avslutning på sin Celebration-turne. Fansen har allerede ventet lenge utenfor Copacabana Palace hotell, hvor superstjernen bor.

Tilspisset tittelkamp i Premier League

Jakten på Premier League-trofeet spisser seg til for alvor på den britiske fotballøya. Klokken 13.30 tar Martin Ødegaards Arsenal imot Bournemouth på Emirates Stadium. Arsenal leder for øyeblikket ligaen med sine 80 poeng – ett poeng foran Manchester City, riktignok med én kamp mer spilt enn de lyseblå. Erling Braut Haaland og hans City tar på sin side imot Wolverhampton senere på dagen i håp om å ta igjen Arsenal.